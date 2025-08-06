В Украине расширили основания для отключений света: кого это касается

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 5 августа 2025 года одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электрической энергии. Цель - обеспечить платежную дисциплину среди небытовых потребителей.

Судебный иск не остановит отключение

Согласно проекту постановления, открытие производства по делу по решению суда больше не будет основанием для приостановления процедуры прекращения электроснабжения. Это должно предотвратить злоупотребления со стороны должников, которые до сих пор использовали судебные механизмы, чтобы избежать отключения.

Одобренные изменения касаются Правил розничного рынка. Решение направлено на повышение ответственности потребителей и защиту добросовестных плательщиков.

Защищенные потребители - не под ударом

Ограничения не распространяются на объекты критической инфраструктуры. Это, в частности, больницы, предприятия тепловодоснабжения, водоканалы и объекты оборонного назначения. Их защита гарантируется законом "О рынке электрической энергии", постановлением Кабмина №833 от 14 июля 2025 года и действующими правилами.

Таким образом, жизненно важные учреждения продолжат получать электроэнергию независимо от наличия долгов.

У должников остается время на действия

НКРЭКУ отметила, что даже после одобрения новых правил небытовые потребители имеют возможность предотвратить отключение. Поставщик обязан предупредить об отключении письменно минимум за 10 рабочих дней.

Кроме того, закон позволяет обратиться в суд с заявлением об обеспечении иска, например - с требованием запретить поставщику прекращать электроснабжение. Однако сам факт открытия производства без определения о запрете действий уже не сможет остановить процесс отключения.

Укрепление стабильности рынка

В НКРЭКУ отмечают: одобрение проекта постановления - важный шаг к укреплению финансовой стабильности рынка электроэнергии. Нововведения призваны стимулировать своевременные расчеты и улучшить дисциплину среди бизнеса.

Эти изменения также защищают интересы добросовестных участников рынка, которые выполняют свои обязательства и рассчитываются за потребленную электроэнергию вовремя.