В Украине расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны .

Отмечается, что на заседании Кабмина было принято решение о внесении изменений в постановление от 20 августа 2014г. № 413. Эти изменения предполагают приведение постановления в соответствие с обновленным законодательством Украины и обеспечением защиты прав и свобод военных, которые принимали и принимают участие в защите Украины от российского агрессора.

Актом была определена процедура предоставления и лишения статуса участника боевых действий для лиц, принимавших непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны нашей страны, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

Отмечается, что благодаря внесенным изменениям указанная категория лиц сможет пользоваться льготами и гарантиями, определенными законодательством, в частности законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".