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В Украине расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий

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Понедельник 24 октября 2022 14:43
В Украине расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий Фото: в Украине расширили список лиц, которые могут получить статус участника боевых действий (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Кабинет министров Украины расширил список лиц для получения статуса участника боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что на заседании Кабмина было принято решение о внесении изменений в постановление от 20 августа 2014г. № 413. Эти изменения предполагают приведение постановления в соответствие с обновленным законодательством Украины и обеспечением защиты прав и свобод военных, которые принимали и принимают участие в защите Украины от российского агрессора.

Актом была определена процедура предоставления и лишения статуса участника боевых действий для лиц, принимавших непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны нашей страны, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.

Отмечается, что благодаря внесенным изменениям указанная категория лиц сможет пользоваться льготами и гарантиями, определенными законодательством, в частности законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Напомним, правительство обновило порядок направления украинских военных в учреждения здравоохранения за границей.

Также отметим, что Кабмин снял ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

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