В Украине расширили перечень лиц на бесплатную правовую помощь: кого это касается

В статью 14 закона добавлен новый пункт, предусматривающий, что право на бесплатную правовую помощь получают потерпевшие от уголовных правонарушений на почве ненависти по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных или других убеждений, пола, инвалидности, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства или языковых признаков.

Таким лицам будут предоставляться юридические услуги, предусмотренные пунктами 2 и 3 части второй статьи 13 этого закона, в рамках уголовных производств, начатых по факту совершения таких преступлений.

Кроме этого, в других статьях закона проведены технические корректировки, чтобы согласовать нововведения. Новые положения начнут действовать через год после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Этот закон является важным шагом к обеспечению прав пострадавших от преступлений на почве ненависти. Это будет способствовать усилению правовой защиты наиболее уязвимых категорий населения, поддержке равенства и борьбе с дискриминацией в обществе.