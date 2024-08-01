Бесплатную защиту в суде может получить еще одна категория украинцев: детали

РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить этот законопроект и что о нем известно.

Что предлагает изменить законопроект

Согласно пояснительной записке, документ предлагает дополнить перечень лиц (субъектов права), которые имеют право на бесплатную вторичную юридическую помощь.

При этом предоставление безвозмездной вторичной правовой помощи - социальная программа украинского правительства, которая создает равные возможности для доступа лиц к правосудию и гарантирует людям эффективную защиту их прав в суде (за счет Государственного бюджета Украины).

Она включает следующие виды правовых услуг:

защита

осуществление представительства интересов лиц (имеющих право на такую помощь) в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами

составление документов процессуального характера

В целом система предоставления бесплатной правовой помощи - это сеть из 535 точек доступа к правовым услугам: 23 региональных, 84 местных центров (по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи) и 428 бюро правовой помощи - во всех регионах Украины.

Проект закона №11456 предлагает предоставлять право на такую помощь людям, пострадавшим от уголовных правонарушений на почве ненависти:

по признакам расы

по признакам цвета кожи

по признакам политических, религиозных и других убеждений

по признакам пола

по признакам инвалидности

по признакам этнического и социального происхождения

по признакам имущественного положения или места жительства

по языковым признакам

В пояснительной записке уточняется, что документ был создан также и для выполнения рекомендаций Европейской Комиссии на фоне прогресса Украины в рамках пакета расширения Европейского Союза 2023 года.

Основное о проекте закона

Проект закона №11456 о внесении изменений в закон "О безвозмездной юридической помощи" о расширении перечня лиц, имеющих право на безвозмездную вторичную юридическую помощь, был зарегистрирован в Верховной Раде 30 июля 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правовой политики под руководством Дениса Маслова.

Проект закона №11456 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

1 августа документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В заключительных положениях уточняется, что при условии принятия Верховной Радой, "законопроект вступает в силу через год после окончания действия военного положения в Украине".