В Украине расширили перечень информации, составляющей государственную тайну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным проект №11394 поддержали 290 депутатов.

Согласно закону, к государственной тайне отнесена:

информация об организации, содержании, состоянии и планах обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры,

информация о создании материально-технического резерва для реагирования на кризисные ситуации и ликвидации их последствий на объектах критической инфраструктуры.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, к основным принципам функционирования национальной системы защиты критической инфраструктуры относится безопасность, защита и охрана информации с ограниченным доступом.

В то же время в настоящее время статья 8 закона Украины "О государственной тайне" не предусматривает возможности отнесения к государственной тайне сведений о критической инфраструктуре, а потому такие данные не могут быть засекречены и охраняться в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне.

"Отсутствие правовых оснований для ограничения указанных сведений в доступе... создает угрозы к незащищенному обороту и возможной утечке информации, которая может быть использована в ущерб национальной безопасности Украины", - говорится в документе.