В Украине расширили возможности снять наличные на кассах магазинов

Получить наличные деньги на кассе теперь может каждый держатель карты ПРОСТІР во всех торговых сетях, где предоставляют такую услугу. Один из крупнейших банков Украины - Ощадбанк - в собственной эквайринговой сети обеспечил операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Следовательно сеть покрытия этой услуги для карт ПРОСТІР достигла 100%, и теперь каждый держатель карты национальной платежной системы сможет получить наличные деньги на кассе во всех магазинах, аптеках, АЗС и других торговых сетях, предоставляющих такую услугу", говорится в сообщении.

Свои платежные терминалы для таких операций настроили шесть банков-эквайров, а именно Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, "Південний", Альфа-Банк и банк "Восток". Максимальный лимит - 6 000 гривен за одну операцию.

Напомним, услуга по выдаче наличных денег на кассе способствует обеспечению потребностей граждан в наличных, а также уменьшает потребности в инкассации и связанные с этим риски во время военных действий. В целом за последние месяцы в среднем сумма карточных операций по выдаче наличных денег на кассе составляет около 1,7 млрд грн в месяц.