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В Украине расширили возможности снять наличные на кассах магазинов

Фото: карты ПРОСТІР будут принимать во всех магазинах для выдачи наличных (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Получить наличные деньги на кассе теперь может каждый держатель карты ПРОСТІР во всех торговых сетях, где предоставляют такую услугу. Один из крупнейших банков Украины - Ощадбанк - в собственной эквайринговой сети обеспечил операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Следовательно сеть покрытия этой услуги для карт ПРОСТІР достигла 100%, и теперь каждый держатель карты национальной платежной системы сможет получить наличные деньги на кассе во всех магазинах, аптеках, АЗС и других торговых сетях, предоставляющих такую услугу", говорится в сообщении.

Свои платежные терминалы для таких операций настроили шесть банков-эквайров, а именно Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, "Південний", Альфа-Банк и банк "Восток". Максимальный лимит - 6 000 гривен за одну операцию.

Напомним, услуга по выдаче наличных денег на кассе способствует обеспечению потребностей граждан в наличных, а также уменьшает потребности в инкассации и связанные с этим риски во время военных действий. В целом за последние месяцы в среднем сумма карточных операций по выдаче наличных денег на кассе составляет около 1,7 млрд грн в месяц.

Как сообщало РБК-Украина, все платежные терминалы в Украине будут принимать к оплате платежные карты ПРОСТІР. Это произойдет к концу 2022 года.

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Национальный банк Украины