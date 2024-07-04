В Украине расширили круг тех, кто может вручать повестки: весь список

Кроме ТЦК. Кто еще может вручать повестки в Украине

В общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия, повестки вручают:

представители ТЦК и СП – границ административной территории , на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК и СП при наличии удостоверения;

, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК и СП при наличии удостоверения; представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах советов.

По месту жительства – в многоквартирных домах – руководитель учреждения (организации) или физическое лицо – предприниматель, предоставляющий услуги по управлению многоквартирными домами, или глава правления ОСМД и группы оповещения;

Фото: В Украине расширили круг тех, кто может вручать повестки (facebook.com/gazetadp)

По месту работы, обучения – представители предприятий, учреждений, организаций, учебного заведения – на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей) (директор, работник отдела кадров в случае его определения таким лицом приказом директора);

На всей территории Украины – представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете).

С использованием средств почтовой связи (формально, работник Укрпочты вручает не повестку, а почтовое отправление – конверт, в котором может содержаться повестка). Таким образом, хотя это по факту будет вручение (или не вручение) повестки, но формально почтальоны этого не делают, и в перечне лиц, наделенных полномочиями вручать повестки работники почтовой связи отсутствуют.

Удостоверение личности, уполномоченного вручать повестки, выдается председателем (начальником) областной, Киевской и Севастопольской городской, районной, городской госадминистрации (военной администрации), которое удостоверяется его личной подписью и скрепляется гербовой печатью. Такое удостоверение действительно на административно-территориальной единице, руководителем которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина (удостоверение офицера, военного билета).

Обратите внимание. Вручение повесток осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через границу Украины.

Повестка считается врученной, если: