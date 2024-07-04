В Украине расширили круг тех, кто может вручать повестки: весь список

После вступления в силу закона о мобилизации 18 мая 2024 года значительно расширился круг лиц, которые наделены правом вручать повестки. Они делятся на условные категории: от тех, кто может вручать повестки в общественных местах до тех, кто будет выдавать их по месту жительства или работы.
Кто еще кроме представителей ТЦК сейчас имеет право вручать повестки и что изменилось с 18 мая, в комментарии РБК-Украина объясняет адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись.
В общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия, повестки вручают:
По месту жительства – в многоквартирных домах – руководитель учреждения (организации) или физическое лицо – предприниматель, предоставляющий услуги по управлению многоквартирными домами, или глава правления ОСМД и группы оповещения;
По месту работы, обучения – представители предприятий, учреждений, организаций, учебного заведения – на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей) (директор, работник отдела кадров в случае его определения таким лицом приказом директора);
На всей территории Украины – представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете).
С использованием средств почтовой связи (формально, работник Укрпочты вручает не повестку, а почтовое отправление – конверт, в котором может содержаться повестка). Таким образом, хотя это по факту будет вручение (или не вручение) повестки, но формально почтальоны этого не делают, и в перечне лиц, наделенных полномочиями вручать повестки работники почтовой связи отсутствуют.
Удостоверение личности, уполномоченного вручать повестки, выдается председателем (начальником) областной, Киевской и Севастопольской городской, районной, городской госадминистрации (военной администрации), которое удостоверяется его личной подписью и скрепляется гербовой печатью. Такое удостоверение действительно на административно-территориальной единице, руководителем которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина (удостоверение офицера, военного билета).
Обратите внимание. Вручение повесток осуществляется круглосуточно по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через границу Украины.
Повестка считается врученной, если:
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