В Украине расширили географию населенных пунктов, где можно купить жилье в рамках "єВідновлення"

В Украине расширили перечень общин, где украинцы могут покупать новое жилье за жилищные сертификаты "єВідновлення". Теперь это могут быть общины из категории "территории возможных боевых действий". Даже, несмотря на то, что некоторые из них уже давно расположены на значительном расстоянии от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, согласно законодательству, регулирующему начисление и выплату компенсаций в рамках программы "єВідновлення", ранее было запрещено покупать жилье не только на территориях, где ведутся военные действия, но и на территориях, для которых еще остается возможность этого.

Например, статус последних имеют, в частности, 15 общин в Николаевской области, 16 общин на Сумщине, более 40 общин на Харьковщине, 14 общин на Херсонщине и даже 4 общины на Черниговщине. Некоторые из них давно находятся в относительно безопасных регионах, как, например, Новгород-Северская и Городнянская общины на Черниговщине, а также Глуховская и Шосткинская общины Сумской области.

После внесения изменений в постановление Кабмина, регулирующее начисление и выплату компенсаций "єВідновлення", покупать жилье в обмен на жилищные сертификаты разрешили и на территориях, имеющих статус тех, где военные действия все еще возможны.

"Украинцы теперь будут иметь более широкую географию для выбора нового места жительства. А это, соответственно, еще больше расширяет возможности "єВідновлення". С первых дней мы подчеркиваем - граждане не ограничены в праве выбора локации, где они хотят жить, используя сертификат "єВідновлення". Но согласно законодательству о компенсации в рамках программы "єВідновлення" жилищный сертификат было запрещено использовать на территориях, где ведутся боевые действия, а также на тех, для которых все еще существует такая возможность. Но соответствующее постановление Кабмина теперь позволяет покупать жилье в обмен на сертификат. "Восстановление" и там, где боевые действия все еще возможны", - пояснила Шуляк.

В целом, отметила Шуляк, по Украине насчитывается около 140 общин, расположенных на территориях все еще возможных боевых действий. Расположены они в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

При этом Николаевщина, Харьковщина и Черниговщина входят в ТОП-5 регионов, где украинцы чаще всего покупают жилье в обмен на жилищные сертификаты "Восстановление".

В тройку лидеров входят Киевщина, Киев и даже Харьковщина. В Киевской области таким образом приобрели новое жилье 886 владельцев сертификатов. В городе Киев - 421, а на Харьковщине - 532.

"Расширение территорий, где украинцы могут приобрести жилье за компенсацию "єВідновлення" - малый, но важный шаг в развитии программы и поддержки людей, пострадавших в результате агрессии РФ. Более того, уже сейчас мы активно работаем над дальнейшим расширением географии "єВідновлення". В частности, чтобы получать компенсацию могли граждане, чье жилье находилось на временно оккупированных территориях. Пилотный проект по этому поводу в Мелитополе успешно завершен. Поэтому этот кейс мы будем масштабировать и другие временно оккупированные населенные пункты", - резюмировала Шуляк.