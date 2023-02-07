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В Украине рассекретили архивные документы о массовых депортациях в 40-50 годах

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Киев, Вторник 07 февраля 2023 11:39
В Украине рассекретили архивные документы о массовых депортациях в 40-50 годах Фото: МВД рассекретило архивы о репрессиях и депортациях в 40-50 годах (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство внутренних дел рассекретило архивы о репрессиях и массовых депортациях жителей западных областей Украины советской властью в 1940-х и 1950-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Комиссия по работе со служебной информацией МВД отменила гриф "Для служебного пользования" для документов, касающихся массовых депортаций в 40-50 годах прошлого века.

Отмечается, что законом "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" разрешается обнародовать архивную информацию о репрессиях советской властью.

"Документы репрессивных органов должны быть доступны общественности, в том числе путем размещения на официальных веб-сайтах", - отметил директор Департамента документооборота и контроля Иван Сопига.

В фондах Отраслевого государственного архива хранятся документы, относящиеся к массовым депортациям населения с территории запада Украины в 1940-х и 1950-х годах, эшелонные списки жителей Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областей.

Напомним, ранее в России обнародовали архивные данные о последних днях Адольфа Гитлера в бункере.

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