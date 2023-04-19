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В Украине разрабатывают новый способ верификации военнопленных, - омбудсмен

Фото: директор КНИИСЭ Александр Рувин и омбудсмен Дмитрий Лубинец (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Карина Левицкая

Украина нашла способ дополнительной верификации украинских военных, находящихся в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Лубинец сообщил, что сегодня, 19 апреля, он вместе с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины подписали Меморандум о сотрудничестве.

"Совместно с директором института Александром Рувиным договорились о сотрудничестве в сфере обеспечения гарантий государственной защиты конституционных прав и свобод граждан, углубленном взаимодействии в области технического и информационного обеспечения проведения судебных экспертиз и экспертных исследований", - сообщил омбудсмен.

По его словам, сейчас будет нарабатываться процедура дополнительной верификации украинских военных, находящихся в плену на территории РФ.

Предварительно, после обращения родственников военнопленного в Офис Уполномоченного, представители офиса будут обращаться в КНИИСЭ, а институт в свою очередь будет делать экспертизу на основании фотографий и выдавать результаты экспертизы.

"Если она покажет, что это один и тот же человек, то это будет основанием дополнительно верифицировать военного, который находится в плену", - подчеркнул Лубинец.

Он также добавил, что кроме подтверждения личности, экспертиза сможет предоставлять выводы относительно морального ущерба граждан, которые находились в плену.

Напомним, по состоянию на середину апреля Украина вернула из российского плена уже 2235 человек.

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