В Украине разработали турель ПВО с ИИ, система уже отработала по "Шахедам" (фото)

Турель была разработана для защиты украинских городов от российских ударных дронов.

"Вмешательство человека, например, солдата, который вручную наводит турель, не требуется. Разверните Sky Sentinel в боевую позицию, передайте ему данные радара, и он сделает все остальное: обнаружит, зафиксирует, отследит траектории полета, рассчитает выстрел и осуществит огонь. Все самостоятельно", - рассказывают разработчики.

Разработка оборудована:

крупнокалиберным пулеметом M2 Browning;

системой датчиков.

Фото: в Украине разработали турель ПВО с ИИ, система уже отработала по "Шахедам" (Никита Шандыба)

Турель также способна перехватывать небольшие и быстродвижущиеся цели, скорость которых достигает 800 километров в час, что достаточно для поражения "Шахедов" или же вдвое меньших от них объектов.

Максимальная дальность поражения Sky Sentinel - засекречена. Впрочем, известно, что прицельная дальность стрельбы пулемета M2 по воздушным целям достигает 1,5 километра.

"Каждый блок стоит около 150 000 долларов. Для эффективной защиты города понадобится от 10 до 30 турелей, что все равно дешевле, чем одна ракета-перехватчик из многих традиционных систем ПВО. А поскольку каждая Shahed-136 стоит около 100 000 долларов, Sky Sentinel предлагает экономически эффективный ответ на безостановочную угрозу", - утверждают разработчики.