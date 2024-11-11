В Украине разработали аналоги китайских дронов Mavic: СМИ узнали характеристики

Украинские производители разработали несколько аналогов китайских беспилотников Mavic. Беспилотники уже представили военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина в Telegram и Defence Express.
Сметанин рассказал, что в Украине разработали беспилотники, тактико-технические характеристики которых соответствуют характеристикам Mavic.
По его словам, на выходных восемь производителей собрались, чтобы представить свои беспилотники. Два из них уже прошли кодификацию. Шесть команд выполнили летные миссии: полет на 10 км на высоте более 250 метров и поиск мишени.
Таким образом работу беспилотников продемонстрировали Генштабу, командованию Сил беспилотных систем, командованию Сил логистики, государственным закупщикам и военным подразделениям.
"Военные оценили качество изделий, а также пообщались с производителями по характеристикам, особенностям и способностям производства", - отметил министр.
В свою очередь Defence Express утверждает, что хоть новые украинские беспилотники и позиционируют как аналоги Mavic, но "они таковыми не являются", поскольку это дроны для поля боя.
Фото: новые дроны украинских производителей (defence-ua.com)
Издание пишет, что все представленные беспилотники обладают следующими характеристиками:
При этом дроны можно использовать как для ведения наблюдения, так и для сброса боеприпасов. Также у всех образцов есть решения для обеспечения работы в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы.
Напомним, Украина значительно наращивает производство дронов в условиях войны с российскими оккупантами.
В частности, как сообщало в октябре Министерство цифровой трансформации Украины, в 2024 году производство дронов увеличили в 10 раз по сравнению с 2023 годом.
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