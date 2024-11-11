В Украине разработали аналоги китайских дронов Mavic: СМИ узнали характеристики

Сметанин рассказал, что в Украине разработали беспилотники, тактико-технические характеристики которых соответствуют характеристикам Mavic.

По его словам, на выходных восемь производителей собрались, чтобы представить свои беспилотники. Два из них уже прошли кодификацию. Шесть команд выполнили летные миссии: полет на 10 км на высоте более 250 метров и поиск мишени.

Таким образом работу беспилотников продемонстрировали Генштабу, командованию Сил беспилотных систем, командованию Сил логистики, государственным закупщикам и военным подразделениям.

"Военные оценили качество изделий, а также пообщались с производителями по характеристикам, особенностям и способностям производства", - отметил министр.

Характеристики дронов

В свою очередь Defence Express утверждает, что хоть новые украинские беспилотники и позиционируют как аналоги Mavic, но "они таковыми не являются", поскольку это дроны для поля боя.

Фото: новые дроны украинских производителей (defence-ua.com)

Издание пишет, что все представленные беспилотники обладают следующими характеристиками:

время в воздухе - 40-60 минут;

полезная нагрузка - 1-3 кг.

При этом дроны можно использовать как для ведения наблюдения, так и для сброса боеприпасов. Также у всех образцов есть решения для обеспечения работы в условиях действия средств радиоэлектронной борьбы.