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В Украине начато производство счетчиков газа для промышленности

Фото: в Украине начато производство счетчиков газа для промышленности (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

На мощностях метрологического центра RGC Metering в Ивано-Франковске начат выпуск промышленных счетчиков газа. Ежегодно в Украине нуждаются в замене от 500 до 1000 промышленных счетчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как говорится в сообщении, в Украине приступили к производству роторных и турбинных счетчиков для промышленности. Модели RGM и TGM способны производить точный учет газа с номинальной пропускной способностью от 0,5 до 6500 кубометров в час в рабочих условиях. Приборы учета сертифицированы на территории Украины и отвечают всем международным стандартам.

Промышленные счетчики газа установлены на всех крупных предприятиях, использующих газ в производственных процессах. От бытовых они отличаются пропускной способностью и меньшей погрешностью измерений.

Если бытовые могут пропускать через себя до 16 куб. м газа в час, то промышленные - до нескольких тысяч куб. м в час.

Благодаря меньшей погрешности измерения промышленные счетчики имеют меньшую погрешность при измерении больших объемов газа, в результате чего снижаются метрологические потери газа.

Собственно производство приборов учета под брендом RGC Metering будет способствовать восстановлению экономической активности регионов и восстановлению предприятий на деоккупированных территориях, убеждены в компании.

"В счетчиках RGC Metering используются комплектующие ведущего европейского производителя Pietro Fiorentini. Мы унифицировали присоединительные размеры счетчиков в соответствии со стандартами европейских производителей счетчиков, таких как Itron, Elster, FMG. обеспечиваем для своей продукции собственную сервисную и ремонтную базу, гарантируем оригинальность запчастей", - говорит Андрей Лашко, руководитель RGC Metering.

Появление в Украине еще одного завода, производящего такие устройства, будет способствовать развитию конкурентного рынка, усовершенствованию продукции и повышению ее качества.

Одно из преимуществ счетчиков украинского производства - время, необходимое на их изготовление. Он составляет до 10 недель - от заказа и доставки комплектующих, до их калибровки, пломбировки, изготовления документов, упаковки и отгрузки. Если заказывать аналогичные счетчики из-за границы, то период ожидания составляет 14-16 недель.

В 2023 году в метрологическом центре RGC Metering запланирован выпуск не менее 300 шт. промышленных счетчиков

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