Министерство обороны начало очищать наши земли от остатков техники российских террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

В рамках исполнения распоряжения Кабинета министров Министерство обороны уже работает над расчисткой территорий. Для этого остатки уничтоженной техники врага собирают и группируют ориентировочно на 80-ти участках в Украине.

"Перед тем, как на эти участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники. Дальнейшая судьба остатков техники зависит от ее состояния", - пишет пресс-служба.

Во время инспектирования остатков консультанты проверяют:

может ли быть техника донором запчастей для техники ВСУ;

может ли стать музейным экспонатом или частью выставок;

или может быть утилизирована, как "металлолом" согласно определенным процедурам.

Фото: В Украине начали очищать земли от металлолома россиян: что делают с техникой (t.me/ministry_of_defense_ru)

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария заявила о пакете размером в 110 млн долларов для разминирования Украины. Пакет будет предоставлен в течение трех последующих лет.