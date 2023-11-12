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В Украине начали очищать земли от металлолома россиян: что делают с техникой

Воскресенье 12 ноября 2023 10:14
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В Украине начали очищать земли от металлолома россиян: что делают с техникой Фото: В Украине начали очищать земли от металлолома россиян: что делают с техникой (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны начало очищать наши земли от остатков техники российских террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В рамках исполнения распоряжения Кабинета министров Министерство обороны уже работает над расчисткой территорий. Для этого остатки уничтоженной техники врага собирают и группируют ориентировочно на 80-ти участках в Украине.

"Перед тем, как на эти участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники. Дальнейшая судьба остатков техники зависит от ее состояния", - пишет пресс-служба.

Во время инспектирования остатков консультанты проверяют:

  • может ли быть техника донором запчастей для техники ВСУ;
  • может ли стать музейным экспонатом или частью выставок;
  • или может быть утилизирована, как "металлолом" согласно определенным процедурам.

Фото: В Украине начали очищать земли от металлолома россиян: что делают с техникой (t.me/ministry_of_defense_ru)

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В конце сентября Швейцария заявила о пакете размером в 110 млн долларов для разминирования Украины. Пакет будет предоставлен в течение трех последующих лет.

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