В Украине началась демобилизация срочников

Как рассказали в ведомстве, срок службы их военных истек во время действия военного положения, однако из-за запрета демобилизации они оставались в армии.

В частности, пограничники показали видео с военными, которые смогли демобилизоваться. На нем военные рассказали о том, как продолжалась их служба эти годы и какие боевые задания они выполняли.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно подписал указ, согласно которому срочников должны демобилизовать в течение апреля-мая 2024 года. При этом указано, что должны быть уволены все срочники, срок службы которых истек во время действия военного положения. Однако это не касается тех, кто решил продолжать военную службу. Не демобилизуют и подписавших контракт.

Кроме этого, Кабмин постановил, что уволенным военнослужащим срочной службы необходимо выплатить денежную помощь в размере 8 должностных окладов. В случае если освобожденный срочник подпадает под категорию детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, то денежная помощь составляет - 12 должностных окладов.

Что предшествовало

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было принято решение о том, что проходящие срочную службу военнослужащих не демобилизуют. При этом были исключения.

Недавно Зеленский внес в Верховную раду законопроект о демобилизации срочников. После этого инициатива была поддержана в комитете национальной безопасности парламента.

Впоследствии законопроект был вынесен на рассмотрение Верховной рады. Его поддержали за основу и 23 февраля.

Закон через несколько дней подписал президент Владимир Зеленский.

Для того чтобы демобилизация срочников вступила в силу, глава государства должен был издать соответствующий указ, где будут сроки демобилизации.

Отметим, в законе также есть норма о сроках, в течение которых срочники не могут быть призваны – в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас.

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