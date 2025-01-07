В Украине резко подорожает шоколад и какао: эксперты дали прогноз по ценам

Содержание:

В 2024 году какао-бобы стали самым прибыльным сырьевым товаром, превзойдя даже биткоин и фондовый рынок США. Именно из этого продукта производят шоколад и популярные горячие напитки, такие как какао. Причины подорожания кроются в системных проблемах, которые накапливались в течение последних лет.

Причины рекордного подорожания и кризиса в отрасли

Стоимость какао с поставкой в марте 2024 года достигла почти 12 тысяч долларов за метрическую тонну, что означает рост на 185% по сравнению с началом прошлого года, сообщает MarketWatch. Для сравнения, биткоин в течение прошлого года подорожал на 128%, а индекс S&P 500 – лишь на 25%. По состоянию на 5 января фьючерсы на Нью-Йоркской бирже на какао-бобы стоят около 11,5 тысяч долларов за тонну.

Владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь отмечает в комментарии РБК-Украина, что такое рекордное подорожание какао является следствием кризиса, который накапливался в течение 15 лет. По его словам, системные проблемы обострились в течение последних 5 лет, а пик пришелся на сезон 2023-2024. На эти процессы повлияли, в частности, экологические факторы, которые возникли у крупнейших поставщиков какао-бобов в мире – Кот-д'Ивуара и Ганы. Именно эти две страны обеспечивали до 65% мировых объемов сырья.

"Одной из главных причин кризиса является старение какао-плантаций в Африке. Многие деревья, высаженных на рубеже 2000-х годов, уже достигли 25-летнего возраста, что значительно снизило их производительность, поскольку средняя продолжительность плодоношения какао-деревьев составляет 20-25 лет. Первые признаки проблем стали очевидными еще в сентябре 2023 года, когда урожай начал резко падать. Сейчас урожайность на этих старых плантациях снизилась почти вдвое. Кроме того, новые экологические ограничения на выращивание какао в сохранившихся лесных зонах еще больше усложняют ситуацию, заставляя фермеров активно обновлять свои плантации", – объясняет Бондарь.

Он добавляет, что новые растения требуют времени для того, чтобы начать плодоносить. Обычно это занимает 3-4 года. Поэтому, по прогнозу эксперта, ожидаемый результат восстановления урожайности мы увидим не ранее 2026-2027 годов. По данным MarketWatch, этот сельскохозяйственный год завершился с крупнейшим за последние 60 лет дефицитом предложения какао-бобов.

Когда и насколько подорожает шоколад и какао в Украине

Цены на какао-бобы на мировых рынках демонстрировали рост в течение всего прошлого года. Первый большой скачок стоимости пришелся на весну 2024 года, когда цена продукта увеличилась в три раза. Украинский рынок почувствовал это подорожание только через 3-4 месяца благодаря запасам, но впоследствии цены несколько откатились. Однако в конце года стоимость снова вернулась к рекордным показателям.

"Для розничных магазинов и потребителей эти изменения будут наиболее ощутимы ближе к весне, когда на складах закончатся старые запасы, а на новые партии постепенно будут повышать цены. Однако на мировых биржах стоимость постоянно колеблются. Например, цена на какао-бобы летом поднялась до 12,5 тысяч долларов, а потом снова упала до 7 тысяч долларов. Поэтому давать точные прогнозы сложно – все может измениться", – рассказал РБК-Украина представитель компании "Какао клуб".

Игорь Бондарь отмечает, что полное подорожание шоколада и какао в Украине ожидается в течение следующих трех недель. По его словам, подорожание происходит в соответствии с биржевой динамикой, которая, в свою очередь, зависит от рыночных тенденций.

"Последние два месяца мы наблюдаем, как биржа выросла более чем на 50%, а некоторые позиции даже на 70%. Этот тренд продолжится. Ключевой вопрос – какой именно товар подорожает: тертое какао-масло или порошок с жиром. Если ситуация повторит прошлогодний сценарий, то обе позиции могут пойти вверх. Увеличение стоимости в гривнах ожидается на уровне 70% по сравнению с осенью. Частичное подорожание уже произошло - около 5-7% в зависимости от бренда и импортера", – отмечает Бондарь.

В ближайшие недели эксперт ожидает подорожания цен на шоколад и какао в Украине на 50-70% по сравнению с осенью 2024 года. По его словам, этот рост стал результатом повышения стоимости сырья на местах сбора какао-бобов. Сейчас продолжаются переговоры и заключаются новые контракты на 2025 год, хотя сбор урожая еще не начался.

Игорь Бондарь объясняет, что какао регулируется двумя основными парами товаров: какао-маслом и тертым какао, которые используются в шоколаде, а также какао-порошком и жиром, входящими в состав глазури и какао-напитков. Как правило, на мировых рынках цены растут только на одну из этих пар товаров.

"В прошлом году рост стоимости в основном произошел по паре шоколад – то есть по какао-маслу и тертому какао. Сырье подорожало в четыре раза, а готовый шоколад – в 2,5-3 раза. Это связано с тем, что шоколад состоит не только из какао, но и из других ингредиентов, таких как жир и сахар, занимающих до 30% от стоимости конечного продукта", – отмечает он.

Согласно прогнозам эксперта, в случае подорожания "шоколадной пары" (масло и тертое какао) плитка шоколада, которая сейчас стоит около 40-50 гривен, может подняться в цене до 80-85 гривен в течение следующего месяца. Однако, если рост будет касаться только "какао-пары" (какао-порошок и жир для глазури), это не будет означать такого резкого подорожания шоколада.

Владелица интернет-магазина "CacaoGold" Марина Новикова в комментарии для РБК-Украина отмечает, что последнюю партию продукции пришлось закупать по повышенным ценам.

"Цена за килограмм тертого какао уже на 150 гривен дороже по сравнению с прошлым годом. Теперь килограмм тертого у нас стоит 1000 гривен, и, вероятно, цена на шоколад также несколько возрастет. У нас была большая партия, которую мы закупили в прошлом году по старым ценам, но когда запасы закончились, мы купили новую", – рассказывает она.

Также Новикова добавляет, что основная продукция сейчас поставляется из Нидерландов. Стоимость новой партии какао-порошка, которую закупили в декабре, выросла на 50 гривен за килограмм. По ее словам, это уже отражается на цене готовых продуктов.

Как производители удешевляют шоколад

В компании "Какао клуб" сообщили РБК-Украина, что в последние годы, из-за снижения покупательской способности большинства населения, в Украине чаще всего покупают дешевые сорта шоколада. Их производят местные компании с использованием заменителей или глазури.

Марина Новикова объясняет, что настоящий шоколад состоит из какао-масла, какао-тертого и сахара с ванилью. По ее словам, если добавляются растительные жиры или другие ингредиенты, то такой продукт уже стоит называть глазурью.

"Кристаллическая структура какао-масла – это основа, которая определяет качество настоящего шоколада. Однако на практике многие продукты, содержащие сахар и имеющие коричневый цвет, часто называют шоколадом. Когда меняется состав ингредиентов, это влияет на цену готового продукта. Для снижения стоимости производители могут уменьшить, например, содержание молока в молочном шоколаде – с 38% до 34% или даже ниже. Также могут уменьшить долю какао-масла, что, в свою очередь, ухудшит вкусовые свойства и текстуру шоколада", – отмечает она.

Владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь утверждает, что качественный шоколад в Украине просто переместится в сегмент премиум-класса, где потребитель будет готов тратить больше, но потреблять меньше. При этом, добавляет он, в среднем сегменте (масс-маркет, средний плюс и минус) количество шоколада уменьшают за счет наполнителей и других ингредиентов.

"Что касается конечных продуктов, то их начали удешевлять еще полтора года назад. Снижение цен происходит не только благодаря новым технологиям, но и из-за уменьшения объема порций. Это стало нормой не только в Украине, но и в Европе. Например, полгода назад KitKat уменьшил размер батончика на 25-27%, поскольку они не могли уменьшить толщину слоя шоколада. В то же время в Украине некоторые производители делают наоборот – оставили тот же объем, но уменьшили толщину глазури в несколько раз", – делится деталями Игорь Бондарь.

Эксперт приводит пример так называемого дубайского шоколада, в котором самого шоколада содержится лишь 30-40%, а остальное – это начинка. Хотя она качественная, но дешевле чистого шоколада. Такой продукт имеет большой спрос среди населения и значительную наценку.

Также он отмечает, что цену шоколада снижают не только благодаря сладким наполнителям, но и за счет количества орехов. Бондарь подчеркивает, что еще совсем недавно шоколад с орехами (миндалем или фундуком) считался элитным, а сейчас стал бюджетным вариантом. По его словам, некоторые известные бренды, чтобы сэкономить на порции шоколада, вдвое увеличили количество орехов.