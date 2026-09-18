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В Украине резко подешевели два популярных овоща

15:27 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Цены на лук продолжают снижаться (Getty Images)

В Украине на этой неделе снизились цены сразу на два популярных овоща - морковь и репчатый лук. Фермеры увеличили предложение продукции, в то время как спрос остается сдержанным.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.

Морковь дешевеет уже полтора месяца

Производители постепенно снижают цены на морковь урожая 2026 года уже около полутора месяцев. Торгово-закупочная активность на рынке остается низкой.

Фермерам необходимо реализовать значительные объемы моркови средних сортов, не подходящих для длительного хранения. В то же время розничные сети и оптовые компании неохотно покупают крупные партии из-за медленной продажи овощей в магазинах.

Поэтому производители вынуждены снижать отпускные цены, чтобы быстрее продать продукцию.

За последнюю неделю морковь в украинских хозяйствах подешевела в среднем на 10%. Сейчас в основных регионах производства ее продают по 9-15 гривен за килограмм.

В то же время, несмотря на последнее удешевление, морковь остается дороже, чем в прошлом. Теперь ее цена в среднем на 32% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен, если спрос будет на нынешнем уровне.

Читайте также: Яйца, мясо и молочка будут дорожать: что будет с ценами на продукты до конца года

Лук также подешевел

Цены на репчатый лук на этой неделе тоже пошли вниз. Основной причиной стал сбор поздних сортов, из-за чего предложение овоща на рынке существенно увеличилось.

Сейчас лук продают по 12-18 гривен за килограмм. За неделю он подешевел в среднем на 10%.

Фермеры преимущественно реализуют лук, который из-за определенных качественных характеристик не подлежит длительному хранению.

Несмотря на снижение цен, лук также остается более дорогим, чем год назад. Теперь его стоимость в среднем на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом участники рынка сообщают о существенном сокращении урожая качественного лука в этом сезоне из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в августе из-за активного поступления нового урожая в Украине подешевели картофель, лук, морковь и помидоры. В то же время, эксперты прогнозировали, что осенью сезонный фактор будет ослабевать, а цены на овощи будут зависеть от объемов продукции и ее хранения.

Также мы писали, что стоимость огурцов, помидоров, перца и другой сезонной продукции может изменяться в течение ближайших нескольких недель.

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