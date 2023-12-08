В Украине прошло первое заседание коалиции по возвращению из РФ депортированных детей

В Украине сегодня, 8 декабря, состоялось первое заседание коалиции по вопросам возвращения депортированных россиянами детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства в ходе своего обращения к участникам заседания заявил, что депортация - это одно из наиболее циничных преступлений этой войны. И это четкая геноцидная политика России.

"Мир знает, что это преступление России в отношении украинских детей, в отношении наших семей - не что-то бессистемное, а организованная работа государственной системы России", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд, является доказательством того, что депортация не останется безнаказанной.

"Я благодарю всех, кто уже работает с Украиной для возвращения детей. Спасибо за ваши усилия и неравнодушные сердца", - добавил Зеленский.

Стоит заметить, что коалицию по возвращению депортированных детей в конце октября предложила создать Канада. Это - один из элементов реализации украинской формулы мира.

Депортация украинских детей

Напомним, россияне неоднократно депортировали украинских детей с временно оккупированных территорий в Россию.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца всего россияне насильно удерживают на территории своей страны около 28 тысяч украинцев.

Еще весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей.