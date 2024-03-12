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В Украине провели успешные испытания бронеавтомобиля "Новатор" с турелью (фото)

Фото: в Украине провели успешные испытания бронеавтомобиля "Новатор" с турелью (facebook.com/ukrainianarmor)
Автор: Иван Носальский

В Украине успешно прошли испытания 10-местного бронеавтомобиля "Новатор", на котором установлена дистанционно-управляемая турель "Таврия-14,5".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую Бронетехнику" в Facebook.

Как уточнили в компании, "Таврия-14,5" - это боевая дистанционно-управляемая турель, которая вооружена пулеметом калибра 14,5 мм с боекомплектом в 200 патронов. Така турель обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести огонь по вражеским целям в движении. 

 

Фото: бронеавтомобиль "Новатор" (facebook.com/ukrainianarmor)

Также турель оборудована оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

В "Украинской Бронетехнике" добавили, что использование таких бронеавтомобилей, которые оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизнь военных.

Новая бронемашина Украины

Напомним, 1 марта украинская компания Inguar представила новую боевую бронированную машину (ББМ) Inguar-3 класса MRAP

Она уже завершила прохождение заводских тестов и готовится к государственным испытаниям.

 

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