В Украине проведут публичные консультации, чтобы улучшить механизм выплат компенсаций за жилье, - Шуляк

"Поскольку граждане в своем большинстве не имеют возможности самостоятельно отремонтировать поврежденное жилье, а тем более приобрести новое вместо того, что было разрушено в результате российской агрессии, парламент еще в феврале 2023 года принял закон о компенсациях. Это важный шаг в обеспечении социальной защиты граждан и программа работает достаточно результативно. Но мы понимаем, что ее нужно улучшать", - подчеркнула автор соответствующего закона Елена Шуляк.

По ее словам, многие поврежденные объекты расположены на временно оккупированных территориях, поэтому восстановление там может начаться только после деоккупации. Вместе с тем, украинцы хотят иметь гарантию того, что их не оставят один на один с проблемой восстановления жилья.

Впрочем, решать, что именно необходимо изменить в программе, чтобы она заработала еще более эффективно, нужно только при участии общин. Поэтому во время консультаций обмениваться оценками проекта и идеями его улучшения будут не только авторы соответствующего закона, представители профильных министерств и народные депутаты, но и непосредственно граждане, жилье которое повреждено или разрушено.

"Также мы приглашаем к участию председателей и депутатов общин, представителей комиссий, принимающих решение о компенсациях за уничтоженные объекты недвижимого имущества, независимые украинские и международные эксперты, профильные ОО, технические инвентаризаторы, оценщики имущества, судьи, нотариусы и другие. На основе нашего диалога мы сформируем рекомендации по улучшению механизма выплаты компенсаций", - отметила Шуляк.

Первое обсуждение - 20 сентября, состоится для жителей западных и северных регионов Украины, имеющих поврежденное имущество, а также тех, кто в данном регионе имеет поврежденное имущество, но проживает за его пределами. Вторая публичная консультация намечена на 27 сентября для участников, проживающих в восточных и центральных областях Украины. Третья - для жителей южных областей Украины и АР Крым состоится 3 октября. Для участия в мероприятии следует заполнить регистрационную форму.

Напомним, по состоянию на начало сентября 2023 года государство уже выплатило первый миллиард гривен заявителям программы компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. Речь идет о компенсациях на ремонт квартир и домов, сумма восстановления которых не превышает 200 тыс. грн.