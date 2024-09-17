В Украине проведут инвентаризацию всех укрытий и внесут в специальный реестр

Она отметила, что сегодня парламент поддержал законопроект №11345, предусматривающий все эти меры, а также другие важные пункты, усовершенствующие действующую систему гражданского мероприятия на случаи чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений, техногенных аварий и т.д.

Во-первых, вводятся новейшие правила учета защитных сооружений. Речь идет прежде всего о бомбоубежищах, укрытиях и т.д. Теперь каждое укрытие должно быть зарегистрировано и проходить техническую инвентаризацию.

"Это поможет знать точное количество и состояние таких построек. Кроме того, проект предполагает, что при новом строительстве в частности многоквартирных домов нужно будет обязательно строить укрытие. Также предусмотрено создание электронного реестра, в который должны быть внесены пожарно-спасательные подразделения для местной пожарной охраны", - рассказала парламентарий.

Во-вторых, вводится термин "центр безопасности" – специализированный объект инфраструктуры, в котором оборудуются специальные помещения для нескольких экстренных служб, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения. Речь идет о пожарном депо с диспетчерским пунктом, пункте базирования бригады экстренной медицинской помощи, полицейской станции и т.д.

В-третьих, ОСМД обяжут обследовать имеющиеся помещения подземного пространства и обустраивать там сооружения гражданской защиты и содержать их - в случае, если такое решение будет принято на общем собрании. То есть будут решать жильцы дома, пояснила Шуляк.

Она также добавила, что ранее каждое предприятие самостоятельно решало, нужно ли ему аварийно-спасательное обслуживание. Теперь акцент делается на конкретных объектах, где риск аварий или катастроф особенно высок.

Кроме этого, отметила нардепка, принятый за основу законопроект №11345 означает интеграцию в механизм гражданской защиты Европейского Союза и преследует цель приведения системы гражданской защиты населения в соответствие с нормами ЕС.

"В июле 2022 года парламент принял законопроект №7398, предусматривающий обустройство системы гражданской защиты. Мы адекватно оцениваем, что за два месяца бомбоубежища мы не построим, но за это время можно спроектировать строительство новых таких укрытий, выявить постройки, которые можно использовать для укрытий и наладить эту систему таким образом, чтобы она была действенной. А принятый сегодня законопроект №11345 должно усовершенствовать законодательство, действующее в сфере гражданской защиты в мирное время и в особый период", – резюмировала Елена Шуляк.