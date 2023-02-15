В Украине предлагают ввести новые штрафы для водителей: о чем речь

Инициаторами введения новых штрафов стали народные депутаты Александр Юрченко и Антонина Славицкая. Они отмечают, что в Украине "наблюдается практика, особенно среди женщин, во время управления транспортным средством держать на коленях, на руках или в руках собак небольших пород".

В пояснительной записке также говорится, что животное может отвлекать водителя или мешать управлению транспортным средством.

Кроме того, депутаты считают, что в случае внезапной остановки или столкновения отсутствие специальных средств для перевозки или надежных креплений превращает животное в "снаряд", который может травмировать пассажиров. Также это может привести к травмированию или гибели животного.

"К примеру, в типичной дорожно-транспортном происшествии при скорости 50 км/ч собака весом 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг", - говорится в документе.

В проекте закона предлагается обязать водителей перевозить своих питомцев таким способом, который не помешает управлению транспортным средством и соблюдению водителем правил дорожного движения. Однако каким именно образом это должно происходить, в документе не уточняется.

При этом за нарушение правил перевозки животных нардепы предлагают ввести административную ответственность, а именно - штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 грн, а при повторном нарушении в течение года - в размере 50 необлагаемых минимумов доходов - 850 грн.