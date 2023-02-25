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В Украине предлагают признать воздушные и морские войска РФ террористическими организациями

Фото: в Украине предлагают признать воздушные и морские войска РФ террористическими организациями (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Народные депутаты Украины предлагают признать воздушно-космические силы и военно-морской флот Российской Федерации террористическими организациями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект постановления.

Постановление было зарегистрировано 24 февраля, однако полный текст документа не обнародован.

Среди соавторов выступили более полусотни народных депутатов из разных фракций и групп Верховной рады.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в прошлом году Парламентская ассамблея Совета Европы признала правящий в России режим террористическим. Также недавно парламент Словакии признал страну-оккупанта государством-спонсором терроризма.

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