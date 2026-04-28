В Украине предлагают создать "цветочный" праздник: когда его будут отмечать

08:00 28.04.2026 Вт
2 мин
Какой цветок станет символом праздника?
aimg Василина Копытко
В Украине предлагают создать "цветочный" праздник: когда его будут отмечать В последние годы лаванда стала драйвером агротуризма в Украине (фото: Getty Images)

В Украине предлагают официально установить Всеукраинский день лаванды как ежегодную памятную дату. Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета Министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию.

Главное:

  • Суть: Петиция предлагает установить Всеукраинский день лаванды в третье воскресенье июня.
  • Причина: В Украине уже работает более 240 хозяйств, которые стали драйверами локального туризма и малого бизнеса.
  • Цель: Создание национального агротуристического бренда и поддержка экспорта эфирных масел и крафтовой продукции.
  • Статус: Автор обращения призывает Кабмин проработать вопрос и способствовать привлечению профильных министерств.

Зачем Украине День лаванды

По словам автора инициативы, за последние годы лаванда трансформировалась из нишевой культуры в драйвер локального туризма и малого бизнеса. На сегодня в разных регионах Украины функционируют более 240 лавандовых хозяйств, которые ежегодно принимают сотни тысяч посетителей.

Введение официальной даты имеет целью:

  • сформировать единый национальный бренд в агротуризме;
  • стимулировать развитие громад и экспорт эфирных масел;
  • усилить международный имидж Украины как современного европейского государства.

Когда планируют отмечать

Автор петиции предлагает установить Всеукраинский день лаванды в третье воскресенье июня. Это позволит поддержать не только туристическую отрасль, но и перерабатывающую промышленность, в частности производство косметики и крафтовой продукции.

Активисты просят Кабинет Министров проработать вопрос установления даты и привлечь к реализации проекта профильные министерства.

Петицию зарегистрировали 23 апреля. В течение 90 дней она должна набрать 25 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел президент. Сейчас там пока 9 голосов.

Другие петиции

Киевляне зарегистрировали петицию, чтобы провести опрос через приложение "Киев Цифровой" по реконструкции зоны на пересечении Крещатика и бульвара Шевченко. Многих жителей столицы возмутил проект установки там огромного фонтана.

Среди альтернативных предложений - установление памятника кобзарям, столичным меценатам нач. ХХ в., историческим фигурам, в частности, Павлу Скоропадскому, или же памятник пилотам под символическим собирательным образом "призрака Киева".

Морской терминал и НПЗ в Туапсе вновь под атакой дронов: горят резервуары
