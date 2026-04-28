В Украине предлагают создать "цветочный" праздник: когда его будут отмечать
В Украине предлагают официально установить Всеукраинский день лаванды как ежегодную памятную дату. Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета Министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на петицию.
Главное:
- Суть: Петиция предлагает установить Всеукраинский день лаванды в третье воскресенье июня.
- Причина: В Украине уже работает более 240 хозяйств, которые стали драйверами локального туризма и малого бизнеса.
- Цель: Создание национального агротуристического бренда и поддержка экспорта эфирных масел и крафтовой продукции.
- Статус: Автор обращения призывает Кабмин проработать вопрос и способствовать привлечению профильных министерств.
Зачем Украине День лаванды
По словам автора инициативы, за последние годы лаванда трансформировалась из нишевой культуры в драйвер локального туризма и малого бизнеса. На сегодня в разных регионах Украины функционируют более 240 лавандовых хозяйств, которые ежегодно принимают сотни тысяч посетителей.
Введение официальной даты имеет целью:
- сформировать единый национальный бренд в агротуризме;
- стимулировать развитие громад и экспорт эфирных масел;
- усилить международный имидж Украины как современного европейского государства.
Когда планируют отмечать
Автор петиции предлагает установить Всеукраинский день лаванды в третье воскресенье июня. Это позволит поддержать не только туристическую отрасль, но и перерабатывающую промышленность, в частности производство косметики и крафтовой продукции.
Активисты просят Кабинет Министров проработать вопрос установления даты и привлечь к реализации проекта профильные министерства.
Петицию зарегистрировали 23 апреля. В течение 90 дней она должна набрать 25 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел президент. Сейчас там пока 9 голосов.
