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В Украине предлагают проводить Национальную контрольную по математике

10:47 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В Украине предлагают проводить Национальную контрольную по математике Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Украине могут начать Национальную контрольную по математике по аналогии с Радиодиктантом национального единства. Ее предлагают проводить каждый год в День науки, который отмечают в третью субботу мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Что известно об инициативе

Идею проведения общенациональной контрольной по математике предложила секретарь комитета Наталья Пипа. По ее словам, после участия украинцев в Радиодиктанте национального единства следует организовать подобное мероприятие, посвященное математическим знаниям.

"Мы хорошо страной написали национальный радиодиктант. Я обращаюсь в комитет и в министерство, собираюсь обратиться с письмом в "Суспільне". Я считаю, что на День науки нам стоит написать Национальную контрольную по математике", - сказала Пипа во время заседания.

Инициативу поддержал Министр образования и науки Андрей Бутенко. Он считает, что идею следует обсудить, хотя такая мера может быть не столь яркой, как Радиодиктант, но привлечет значительное внимание.

В то же время Бутенко пошутил, что после контрольной по математике могут появиться предложения проводить подобные мероприятия также по химии, физике и биологии.

Речь идет об инициативе, которую предлагают обсудить. Информации об утверждении формата или даты проведения Национальной контрольной по математике нет.

Напомним, 27 октября в Украине написали Радиодиктант национального единства-2026. Автором текста "Не заканчивающееся письмо" стал писатель и ветеран российско-украинской войны Артур Дронь, а диктант зачитали певица и волонтер Даша Астафьева и учитель украинского языка Артур Пройдаков. Оригинал текста будет обнародован 29 октября в 11:00, до этого времени участники могут отправить свои работы на проверку по электронной или обычной почте.

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