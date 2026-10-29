В Украине предлагают проводить Национальную контрольную по математике

В Украине могут начать Национальную контрольную по математике по аналогии с Радиодиктантом национального единства. Ее предлагают проводить каждый год в День науки, который отмечают в третью субботу мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Что известно об инициативе

Идею проведения общенациональной контрольной по математике предложила секретарь комитета Наталья Пипа. По ее словам, после участия украинцев в Радиодиктанте национального единства следует организовать подобное мероприятие, посвященное математическим знаниям.

"Мы хорошо страной написали национальный радиодиктант. Я обращаюсь в комитет и в министерство, собираюсь обратиться с письмом в "Суспільне". Я считаю, что на День науки нам стоит написать Национальную контрольную по математике", - сказала Пипа во время заседания.

Инициативу поддержал Министр образования и науки Андрей Бутенко. Он считает, что идею следует обсудить, хотя такая мера может быть не столь яркой, как Радиодиктант, но привлечет значительное внимание.

В то же время Бутенко пошутил, что после контрольной по математике могут появиться предложения проводить подобные мероприятия также по химии, физике и биологии.

Речь идет об инициативе, которую предлагают обсудить. Информации об утверждении формата или даты проведения Национальной контрольной по математике нет.