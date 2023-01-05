ua ru
Чт, 05 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Помогает системе держаться. В Yasno рассказали, как упало потребление электричества в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 05 января 2023 20:12
Помогает системе держаться. В Yasno рассказали, как упало потребление электричества в Украине Фото: в Yasno рассказали, как упало потребление электричества в Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

По мнению некоторых украинцев, экономить электроэнергию уже нет нужды, ведь это не дает никакого результата, однако в Yasno отмечают, что стоит продолжить это делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко.

"В комментах в последнее время вижу очень много нареканий, что экономить не нужно, потому что это ничего системе не дает, потому что суммарно за месяц уровень потребления такой, как и был раньше. Глобально это неправда", - написал Коваленко.

Он рассказал, что по статистике в сравнении с прошлым годом потребление электроэнергии в Киеве за октябрь упало на 19%, а за ноябрь - на 28%. В Днепре при таком же сравнении за октябрь использование электроэнергии снизилось на 15%, а за ноябрь - на 11%.

Гендиректор заявил, что сейчас эти цифры не совсем точны, в реальности процент сэкономленной электроэнергии может быть значительно выше.

"На самом деле эти цифры будут еще больше, если все наши клиенты будут своевременно передавать показания счетчиков. Сейчас сюда включена значительная часть начислений "по среднему" потреблению - этот метод расчета используют, если клиент не передал показания", - пояснил он.

Коваленко также заявил, что с помощью отключений и экономии население уменьшило потребление минимум на треть, а это, по его словам, существенно помогает энергосистеме держаться.

Напомним, вчера, 4 января, в Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве после первого дня по графикам.

Ранее РБК-Украина сообщало, почему Киев вернулся к графикам отключений света после Нового года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
США завтра объявят новый пакет помощи Украине. В него войдут 50 Bradley, - СМИ
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет