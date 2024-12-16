В Украине продлили социальную программу для военных: что изменилось в 2024 году
В Украине продлили программу социального сопровождения военного сопровождения военнослужащих в воинских частях. Эти изменения регулирует постановление №1050 от 3 октября 2023 года Кабинета министров Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Отныне перечень воинских частей-участников программы будет формировать Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины по согласованию с Министерством обороны. Ранее это было исключительной компетенцией оборонного ведомства.
Новый перечень должен быть передан в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью до 20 декабря 2024 года. В случае ликвидации, реорганизации или передислокации воинской части ее можно будет заменить другой.
Что включает социальное сопровождение
Социальные услуги будут предоставлять юридические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют соглашение с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью. Услуги включают:
- социальную защиту - помощь в оформлении статуса участника боевых действий, выплат, субсидий, лечении за рубежом
- профессиональную поддержку - содействие в получении новой профессии после демобилизации, бесплатная правовая помощь
- семейную поддержку - консультирование по семейным отношениям, профилактика домашнего насилия
- психосоциальную поддержку - психоэдукация, помощь в борьбе с зависимостями
- оформление документов - восстановление утраченных документов, оформление загранпаспорта
- представительство интересов - помощь в государственных учреждениях и содействие в получении консультаций
Программа нацелена на улучшение качества жизни военнослужащих и их семей, а также на реинтеграцию защитников в гражданскую жизнь после демобилизации.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине продолжается реализация экспериментального проекта социального сопровождения военнослужащих, ветеранов, бывших военнопленных и их семей. Инициатива охватила 35 воинских частей и направлена на всестороннюю поддержку защитников Украины.
В рамках проекта военные и их семьи получают помощь по социальной защите, здравоохранению, правовым вопросам, психосоциальную поддержку, консультирование по укреплению семейных отношений, а также профилактику зависимостей и девиантного поведения. Отдельное внимание уделяется реагированию на случаи домашнего насилия.
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