В Украине продлили социальную программу для военных: что изменилось в 2024 году

В Украине продлили программу социального сопровождения военного сопровождения военнослужащих в воинских частях. Эти изменения регулирует постановление №1050 от 3 октября 2023 года Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Отныне перечень воинских частей-участников программы будет формировать Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины по согласованию с Министерством обороны. Ранее это было исключительной компетенцией оборонного ведомства.

Новый перечень должен быть передан в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью до 20 декабря 2024 года. В случае ликвидации, реорганизации или передислокации воинской части ее можно будет заменить другой.

Что включает социальное сопровождение

Социальные услуги будут предоставлять юридические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют соглашение с Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью. Услуги включают:

социальную защиту - помощь в оформлении статуса участника боевых действий, выплат, субсидий, лечении за рубежом

- помощь в оформлении статуса участника боевых действий, выплат, субсидий, лечении за рубежом профессиональную поддержку - содействие в получении новой профессии после демобилизации, бесплатная правовая помощь

- содействие в получении новой профессии после демобилизации, бесплатная правовая помощь семейную поддержку - консультирование по семейным отношениям, профилактика домашнего насилия

- консультирование по семейным отношениям, профилактика домашнего насилия психосоциальную поддержку - психоэдукация, помощь в борьбе с зависимостями

- психоэдукация, помощь в борьбе с зависимостями оформление документов - восстановление утраченных документов, оформление загранпаспорта

- восстановление утраченных документов, оформление загранпаспорта представительство интересов - помощь в государственных учреждениях и содействие в получении консультаций

Программа нацелена на улучшение качества жизни военнослужащих и их семей, а также на реинтеграцию защитников в гражданскую жизнь после демобилизации.