В Украине продлили базовую подготовку военных: сколько она теперь будет продолжаться

По его словам, решение принято главнокомандующим ВСУ на основе результатов работы в четырех основных военных учебных центрах. Пилотный проект программы, разработанный Главным управлением доктрин и подготовки Генштаба, привлек около 500 новобранцев.

Палагнюк пояснил, что увеличение продолжительности обучения является частью программы «Сохранение жизни военнослужащих» и направлено на совершенствование навыков защитников Украины.

Программа предусматривает расширенное обучение по огневой подготовке, домедицинской помощи и других ключевых дисциплин, учитывая потребности военных подразделений, выполняющих боевые задачи на фронте.

Новый курс увеличился на 78 часов, в частности, огневая подготовка расширена на 33 часа, а количество упражнений повышено с 23 до 45. Дополнительные практики охватывают тактическую подготовку, навыки противодействия беспилотникам и РЭБ, военную топографию, технологии войны, боевой опыт, а также использование коллективного оружия.