В Украине продают половину месторождения титано-циркониевых руд за 55 млн гривен

Аукцион по продаже "Инвестагро" назначен на 10 августа, стартовая цена составляет 55 млн грн, гарантийный взнос - 11 млн грн.

Также, согласно условиям аукциона, если первые торги не преуспеют, то следующие попытки будут проходить уже по разным сценариям дисконтирования: сначала со скидкой на 50%, а дальше путем новых снижений цены.

Как пишет ZN.ua, почти все земельные участки "Инвестагро" входят в границы лицензионного контура месторождения, а это 204 участка, или 1,32 тыс. га. (47%) общей площади Волчанского месторождения, разрабатываемого Демуринским горно-обогатительным комбинатом.

Таким образом половина уникальной сырьевой площадки редкоземельных металлов продается по цене небольшой агрофирмы.

Сам по себе ДемГОК, который ФГИ также планирует выставить на приватизацию отдельным лотом, без этой сырьевой базы будет представлять меньшую стоимость и заинтересует меньше круг потенциальных покупателей.

Также издание отмечает, что приватизация этого объекта совпала с выдвижением СБУ обвинений в отношении Александра Федосеева - бывшего руководителя группы компаний "Демуринского горно-обогатительного комбината", "ВСМПО Титан Украина", "Тай-Минералс" и "Инвестагро" в период 2018 гг.

Последнего упрекают руководство в контрабандных схемах и организации скрытого экспорта титана в Россию, хотя в то время санкции против собственников указанных предприятий еще не действовали, а экспортных ограничений на титановое сырье официально не существовало.

По подсчетам СБУ, при руководстве Федосеева, с предприятия было вывезено более 11 тонн титанового сырья. Хотя по сообщениям в СМИ, только в течение 2021 года, ДемГОК экспортировал российским потребителям 19 760,5 тонн ильменита, 5959 тонн рутила и 2786 тонн циркона, что значительно больше, чем вменяется Федосееву.

Напомним, в начале 2023 года Высший антикоррупционный суд решил конфисковать все украинские активы российского олигарха Михаила Шелкова, в частности Демуринский горно-обогатительный комбинат, разрабатывающий запасы титано-циркониевых песков в Днепропетровской области, и компании "ВСМПО Титан" и "Инвестагро".