В Украину придет потепление, но не обойдется без дождей: где сегодня будут осадки
Сегодня в пятницу, 28 ноября, в Украине ожидается теплая погода с туманами. Лишь в отдельных регионах возможен небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, ночью погоду в центральных, северных, Черновицкой и Одесской областях будет определять малоактивный атмосферный фронт, который обусловит небольшой дождь, а днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления.
В Укргидрометцентре объяснили, что над Украиной остается теплая и влажная воздушная масса, поэтому температура по стране будет выше нормы.
В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью ожидается +4..-1 градуса, днем 1..6 градусов.
В остальных областях ночью воздух будет охлаждаться до +4..+9 градусов, дневные максимумы будут достигать 7..12 градусов, а на юге до +16 градусов.
Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром на Прикарпатье, в южных, восточных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, видимость 200-500 м, что может осложнить движение транспорта.
Погода в Киеве
В Киеве и области ожидается облачная погода. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северный, с переходом на восточный, 3-8 м/с. Температура в столице ночью и днем 2-4 градуса; на Киевщине ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 1-6 градусов.
Напомним, недавно спасатели предупредили граждан, которые планируют путешествие в горы, об облачной и холодной погоде (в частности на высокогорье).
Также в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.
Синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.