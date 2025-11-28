ua en ru
В Украину придет потепление, но не обойдется без дождей: где сегодня будут осадки

Пятница 28 ноября 2025 07:00
В Украину придет потепление, но не обойдется без дождей: где сегодня будут осадки Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 ноября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в пятницу, 28 ноября, в Украине ожидается теплая погода с туманами. Лишь в отдельных регионах возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, ночью погоду в центральных, северных, Черновицкой и Одесской областях будет определять малоактивный атмосферный фронт, который обусловит небольшой дождь, а днем в большинстве областей погоду без осадков будет формировать поле повышенного давления.

В Укргидрометцентре объяснили, что над Украиной остается теплая и влажная воздушная масса, поэтому температура по стране будет выше нормы.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью ожидается +4..-1 градуса, днем 1..6 градусов.

В остальных областях ночью воздух будет охлаждаться до +4..+9 градусов, дневные максимумы будут достигать 7..12 градусов, а на юге до +16 градусов.

Синоптики предупреждают о тумане ночью и утром на Прикарпатье, в южных, восточных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, видимость 200-500 м, что может осложнить движение транспорта.

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается облачная погода. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер северный, с переходом на восточный, 3-8 м/с. Температура в столице ночью и днем 2-4 градуса; на Киевщине ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, днем 1-6 градусов.

Напомним, недавно спасатели предупредили граждан, которые планируют путешествие в горы, об облачной и холодной погоде (в частности на высокогорье).

Также в Укргидрометцентре намекнули на теплый старт зимы в декабре 2025 года.

Синоптики обнародовали краткую климатическую характеристику первого зимнего месяца и поделились общим предварительным прогнозом на декабрь.

