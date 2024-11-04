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В Украине ускорили регистрацию изобретений: как работают новые правила

Фото: очки с ИИ для врачей (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

С 25 октября в Украине вступили в силу обновленные правила регистрации изобретений и полезных моделей, утвержденные приказом Минэкономики №23301. Новые стандарты обещают сделать этот процесс более быстрым и прозрачным, повышая конкурентоспособность украинских изобретателей на глобальном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики Украины.

"Такие отрасли, как "зеленая энергетика", транспортные технологии, нано- и биотехнологии, а также оборонная сфера теперь получают приоритет в рассмотрении заявок. Новые правила позволят цифровизировать процесс экспертизы заявок, а соответственно ускорить регистрацию прав", - отметил замминистра экономики. Виталий Кондратов.

Он добавил, что процесс был изменен ради того, чтобы украинские изобретатели и инновационный бизнес оставались среди лидеров высокотехнологичного развития

Основные изменения

Документ определяет права и обязанности заявителей, требования к документам, а также особенности экспертизы изобретений и моделей.

Особое внимание было уделено международным заявкам и тем, что касаются секретных отраслей, а также предусмотрены новые механизмы возражений от третьих лиц.

Для регистрации изобретения главным является то, чтобы он отвечал требованиям промышленной пригодности и изобретательского уровня.

Также известно, что полезные модели должны удовлетворять требованиям новизны и пригодности к применению.

Кроме этого, новые правила соответствуют стандартам ЕС, что приближает украинское инновационное сообщество к европейскому.

Нововведения также учитывают положения Acquis communautaire ("приобретение сообщества"). Это правовая система ЕС, включающая стандарты европейского законодательства, принятые в рамках Европейского сообщества, Общей внешней политики и политики безопасности и Сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел.

Кроме того, в документе предусмотрена проверка заявок на соответствие санкционному законодательству , что делает невозможным регистрацию для субъектов под ограничениями СНБО Украины.

По словам заместителя Министра экономики Виталия Кондратива, нововведения будут способствовать росту инновационного потенциала Украины, позволяя местным и международным изобретателям быстрее и удобнее регистрировать свои разработки.

Ранее мы сообщали о том, что украинский портал "Дія" стал одним из лучших изобретений 2024 года в мире по версии TIME.

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