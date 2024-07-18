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В Украине ускорили начисление субсидий

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров упростил назначение субсидий, убрав излишнюю бюрократию во взаимодействии между Пенсионным фондом и ОСМД.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

Как отметил Шмыгаль, одним общественных запросов является эффективная и адресная социальная помощь.

"Это, в частности, жилищные субсидии. Сейчас упрощаем взаимодействие между ОСМД и Пенсионным фондом, который их начисляет. Убираем лишнюю бюрократию и таким образом ускоряем все процедуры", - сообщил премьер.

Проблема с ОСМД

Ранее в Минсоцполитики заявили, что часть объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и некоторые исполнители коммунальных услуг не предоставляют в Пенсионный фонд информацию, необходимую для назначения жилищных субсидий и льгот. Поэтому люди могут не получить деньги.

Ранее ПФУ создал возможность предоставления упрощенного обращения за назначением жилищной субсидии, когда члену семьи нужно только подать упрощенное заявление, а органы ПФУ самостоятельно из официальных источников осуществят сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

Также на портале электронных услуг ПФУ были созданы электронные кабинеты для поставщиков жилищно-коммунальных услуг, в частности для ОСМД. Это позволяет обмениваться информацией с предоставлятелями коммунальных услуг об услугах, предоставляемых конкретной семье, и быстрее назначать субсидии.

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Субсидии в Украине