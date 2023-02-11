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В Украину прибыла партия автоматических пушек L-70 от Литвы

Фото: в Украину прибыла партия автоматических пушек L-70 от Литвы (facebook.com/kariuomene)
Автор: Сергей Пышкин

В Украину прибыла военная помощь от Литвы. Направили зенитные пушки L-70 и боеприпасы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Партия отправленных зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые помогут защитить объекты критической инфраструктуры уже прибыла в Украину", - пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши защитники в течение двух недель проходили обучение на зенитных установках L-70 в Литве.

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