В Украине презентовали ключевой законопроект об основных принципах восстановления

В нем закреплены ключевые 14 пунктов государственной политики восстановления и очерчены исполнители на каждом уровне, четко зафиксированы объекты и формы восстановления, а также источники финансирования проектов и система подотчетности.

Законопроект –-важная часть выполнения условий плана Ukraine Facility, согласно которому Украина получит от ЕС помощь в размере 50 млрд евро. В нем законодательно зафиксировать обязательное соответствие принципам зеленой, инклюзивной и цифровой экономики.

По ее словам, главными принципами государственной политики обновления закреплено 14 пунктов.

"Цель законодательной рамки - обеспечить эффективное, прозрачное и подотчетное восстановление Украины, уменьшение ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ, устойчивый рост экономики, а также создание безопасных, социальных и финансово-экономических условий для граждан. Введение этого законодательного инструмента позволит нам преодолевать последствия войны и создать условия для социально-экономического роста, улучшить жизнедеятельность населения и бизнеса", - отметила Шуляк.

Также в законопроекте зафиксированы объекты и формы обновления. Так, к объектам относятся поврежденное, уничтоженное и утраченное имущество, а также другое движимое и недвижимое имущество, восстановление которого будет способствовать созданию условий для улучшения жизнедеятельности населения и деятельности хозяйствующих субъектов.

Государственную политику в сфере восстановления будут осуществлять Кабинет министров, Министерство восстановления, Агентство восстановления (Совет добродетели), профильные ЦОИВ (МОН, МЗ, МКИП и другие), местные государственные администрации и органы местного самоуправления, отметила парламентария.

"Мы также предусмотрели создание Совета добродетели при Агентстве восстановления. Ее цель - обеспечить прозрачность и общественный контроль. Совет будет формироваться на основе открытого и прозрачного конкурса в составе 15 человек", - добавила Шуляк.

Важный пункт законопроекта - обязательное использование цифровой системы восстановления DREAM для объектов, восстанавливаемых за счет госбюджета или по заказу государства, местного самоуправления, предприятий государственной и коммунальной собственности.

Обязательным в систему DREAM является внесение информации об объектах, заказчиками текущего ремонта или строительство которых являются государственные органы, ОМС государственные/коммунальные предприятия, учреждения или организации, субъекты с более чем 50% решающей долей в уставном капитале государства. Кроме этого, в систему нужно вносить информацию об объектах, финансируемых за счет бюджетных средств, а также о приобретении товаров, услуг, которые будут финансироваться за счет госбюджета.

"В процессах восстановления у системы DREAM огромная роль. Ее использование - это не только эффективное планирование восстановления. Это унифицированный подход к управлению проектами восстановления, постоянный мониторинг, возможность приоритета в соответствии с потребностями общин. И что главное - это обеспечение прозрачности и доступности всей информации о процессе восстановления", - подчеркнула парламентария.

Она добавила, что в законопроекте также прописан прозрачный механизм отбора населенных пунктов для первоочередного восстановления за счет госбюджета. В таких случаях решение будет приниматься КМУ по представлению Министерства восстановления.

Источниками финансирования будут средства государственного и местных бюджетов, в частности Государственный фонд регионального развития, Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры и Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Кроме этого, законопроектом предусмотрено использование средств международных финансовых организаций и инвесторов, международной технической и возвратной или безвозвратной финансовой помощи, а также репарации Российской Федерации и других источников, не запрещенных законодательством Украины.

Также, по словам Шуляка, в законопроекте прописали четкие требования к созданию проектной документации на строительство в процессах восстановления и проведению ее экспертизы. Все эти процессы должны быть исключительно цифровизированы и обязательно вноситься и проходить через Единую Государственную электронную систему в сфере строительства.