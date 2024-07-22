В Украине работают над четырьмя вариантами решения жилищного вопроса для ВПЛ: подробности

В Украине разрабатывается сразу несколько инструментов для решения жилищного вопроса для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о запуске аренды с правом выкупа, на которой настаивали международные партнеры, введение специальной для ВПЛ субсидии на аренду жилья, социальную аренду, а также пересмотр условий в программе "єОселя".

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По состоянию на сегодняшний день в Украине более 4 млн внутренне перемещенных лиц, 26% из которых нуждаются в социальной защите. По словам Шуляка, поскольку ситуация с работой и жильем для переселенцев из-за войны только ухудшается, часть из них становится вынужденными мигрантами. Это, в свою очередь, напрямую вредит украинской экономике и усугубляет социально-демографический кризис.

"Именно поэтому сейчас наша цель - разработать эффективные механизмы в рамках реформы жилищной политики, чтобы решить один из главных для ВПЛ вопросов - вопрос домов. Поэтому и на уровне парламента, и на уровне правительства сейчас активно разрабатываются варианты таких инструментов. Некоторые заимствованные из практик ЕС , но адаптированы под Украину, некоторые - вообще требование международных партнеров, финансово помогающих восстановлению нашей страны", - рассказала Шуляк.

По ее словам, в настоящее время в работе четыре инструмента: улучшение условий ипотеки "єОселя" для ВПЛ, которая в настоящее время для них в основном недоступна, дополнительные субсидии на аренду жилья, социальная аренда, а также отдельный вид аренды - с правом выкупа. Запуск двух последних инструментов – требование обновить жилищное законодательство, зафиксированное в программе Ukraine Facility, согласно которой Украина до 2027 года получает от ЕС 50 млрд евро

Предусматривающие для ВПЛ изменения в ипотечной программе "єОселя"

"Программа "єОселя" практически не решает проблемы наших ВПЛ - из-за отчасти неподъемных для ВПЛ условий первого взноса и ограничения срока ввода в эксплуатацию дома - не старше 3 лет. Поэтому на сегодня только 221 внутриперемещенные лица смогли взять кредит на приобретение жилья по программе , а это примерно 1,9% всех кредитов", - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, следует внести изменения в программу - уменьшить возрастной ценз для получения жилья, снизить первый взнос с 20 до 15%, пересмотреть процентную ставку до 3% и ввести льготные условия кредитования для семей с детьми.

Одним из изменений рассматривают уменьшение возраста жилья, которое можно купить ВПЛ с помощью программы "єОселя". Пока нельзя покупать жилье старше трех лет. Это в большинстве своем первичный рынок, а такого жилья в региональных центрах не так много. К тому же, ВПЛ не могут ждать несколько лет, пока жилье построится.

"Мы считаем, что внутриперемещенным лицам нужно дать возможность купить жилье независимо от того, когда оно было принято в эксплуатацию при условии предоставления экспертного отчета, что указанное жилье соответствует Государственным строительным нормам и пригодно для проживания", - пояснила нардепка.

Также предлагаются конфигурации в размере первого взноса по ипотеке, также размер ставки. Первый взнос сейчас составляет 20% стоимости жилья, что существенно сказывается на эффективности программы. Потому, подчеркнула Шуляк, нужно пересмотреть размер ставки до 3%, а порог первого взноса до 15%.

Аренда с правом выкупа – какие условия

Аренда с правом выкупа – это вариант, когда ты со временем можешь приобрести жилье, которое снимаешь.

Имущество, как правило, находится в собственности общины или община подписывает договор об управлении с соответствующей организацией, управляющей подобным фондом недвижимости. Ставка аренды должна быть, по словам Шуляка, рассчитана в соответствии с оценкой способности арендатора.

Подобные механизмы существуют в разных странах мира. Например, в США такое соглашение известно как "lease with option to purchase" или "rent-to-own". В Британии это называется "rent-to-buy" или "lease option".

На внедрении этого инструмента настаивали международные партнеры, подчеркнула Шуляк и добавила, что средства от выкупа арендаторами жилья, которое будет предоставляться им в аренду, будет идти как раз на пополнение фонда социального жилья

Социальная аренда

Этот инструмент предусмотрен в законопроекте "Об основных основах жилищной политики", о котором идет речь в Ukraine Facility и призван решить многолетнюю проблему нерешенного жилищного вопроса. В частности, речь идет об огромных квартирных очередях, которые уже много лет не двигаются.

"Механизмы социальной аренды достаточно популярны в странах ЕС, однако Украине нужно их адаптировать под себя и наработать правовую основу для этого. Впрочем, законодательные наработки в этом отношении уже представили общественности и ожидается, что вскоре соответствующий законопроект зарегистрируют в ВР", - пояснила Шуляк.

Стоимость такой аренды будет ниже рыночной ставки, а арендодателем будут выступать общины. Общество, на балансе которого будет соответствующий жилищный фонд, будет предоставлять его в аренду, платежи от которого будут направляться в местные бюджеты – в револьверный фонд, в котором они будут накапливаться для целевого использования. Это может быть либо улучшение жилищного фонда, который уже есть на балансе, либо для новых жилых объектов, которые будут использоваться с такой же целью.

Дополнительная субсидия на аренду

Недавно Министерство социальной политики представило проект нового социального инструмента, разработанного с участием международных организаций, в частности, Советом Европы. Речь идет о дополнительных субсидиях на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. После согласования с заинтересованными сторонами он будет представлен на рассмотрение правительства. Пилотные проекты с субсидиями сначала будут запущены в одном или нескольких регионах.

После введения новый инструмент будет действовать параллельно с другим инструментом поддержки ВПЛ – выплатами на проживание. Такая субсидия должна назначаться в расчете на количество членов семьи на каждого члена - 13,5 кв. метров, но не менее 35 квадратных метров на семью.

Такие субсидии будут рассчитываться с учетом региональных коэффициентов стоимости аренды жилья и будут учитывать способность семьи самостоятельно оплачивать аренду. Впрочем, ВПЛ смогут рассчитывать на субсидию только при условии заключения официального договора об аренде жилья. Ключевое нововведение – министерство предложит рынку готовую модель соглашения об аренде на цифровой платформе Пенсионного фонда.