В Украине воздух прогреется до +6, местами туман и гололед: погода на завтра

Завтра, 31 января, ожидается небольшая облачность, но без осадков. Местами предупреждают об гололеде и тумане.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в южных областях и в Крыму местами туман, в большинстве западных и северо-восточных областей на дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: погода на 31 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью -6 - -1, а днем от +1 до +6. В Киеве тем временем от -4 до -2, а днем около от +3 до +5.
Снеголавинная ситуация
Умеренная снеголавинная опасность ожидается 30-31 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Фото: Снежная ситуация 31 января (facebook.com/lavyny.official)
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