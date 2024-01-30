В Україні повітря прогріється до +6, місцями туман й ожеледь: погода на завтра

Завтра, 31 січня, очікується невелика хмарність, однак без опадів. Місцями попереджають про ожеледь й туман.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у південних областях та в Криму місцями туман, у більшості західних та північно-східних областей на дорогах подекуди ожеледиця", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: погода на 31 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі -6 - -1, а вдень від +1 до +6. У Києві тим часом від -4 до -2, а вдень близько від +3 до +5.
Сніголавинна ситуація
Помірна сніголавинна небезпека очікується 30-31 січня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Фото: Сніголавинна ситуація 31 січня (facebook.com/lavyny.official)
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