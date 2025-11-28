В Украине возвращают обязательный техосмотр: что изменится для автовладельцев
В Украине готовят фундаментальные изменения в сфере безопасности на дорогах - возвращение обязательного технического контроля (техосмотра) для всех транспортных средств, включая легковые автомобили.
РБК-Украина сообщает, что об этом в интервью ЦТС рассказал заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.
Обязательный техосмотр для всех авто
По словам чиновника, внедрение техосмотра станет политически непростым решением, однако Украина должна выполнить это требование, поскольку это является базовой нормой Европейского Союза.
Сейчас технический контроль в Украине проходят только коммерческие грузовики и автобусы.
"Техосмотр должен предусматриваться для всех транспортных средств, включая легковые авто. В Европе это обязательный основополагающий регламент", - отметил Деркач.
Параллельно планируют внедрить придорожный технический контроль - когда специалисты контрольных служб смогут останавливать автомобили на дорогах и полноценно проверять их техническое состояние.
Новый подход к подержанным авто
Правительство также меняет подход к сертификации подержанных автомобилей, которые ввозят в Украину. Нынешняя система, по словам Деркача, является неэффективной и часто коррупционной, и не имеет аналогов в странах ЕС.
Вместо нынешней сертификации предлагают ввести первый обязательный техосмотр. То есть каждый импортируемый подержанный автомобиль будет проходить технический контроль при ввозе.
"Это еще один подход, который шаг за шагом приведет нас к обязательному техническому контролю для всех автомобилей", - пояснил он.
Ожидается, что соответствующие законопроекты могут стать частью пакета евроинтеграционных изменений, которые Украина внедряет для гармонизации норм с европейским законодательством.
Ранее РБК-Украина рассказывало, кто из водителей обязан проходить обязательный техосмотр и с какой периодичностью. Речь идет об автобусах, грузовиках, такси и авто, используемых для коммерческих перевозок. В то же время легковые авто, мотоциклы и некоторые другие транспортные средства ОТК проходить не должны. Техконтроль включает проверку тормозов, рулевого управления, световых приборов, шин и других элементов, влияющих на безопасность движения.
