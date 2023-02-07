В Украине вернут обязательную публикацию цен при закупках для армии

Документ предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.

Допускаются закупки без использования электронной системы, если сумма составляет менее 200 тысяч гривен.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы покупает продукты питания для украинских военных по ценам, которые в несколько раз выше, чем в супермаркетах.