В Украине вернут обязательную публикацию цен при закупках для армии

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возвращении прозрачности в оборонных закупках. Проект №8381 поддержали 290 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.
Документ предлагает обязательно обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.
Допускаются закупки без использования электронной системы, если сумма составляет менее 200 тысяч гривен.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы покупает продукты питания для украинских военных по ценам, которые в несколько раз выше, чем в супермаркетах.
Позже комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки провел заседание, где заслушал представителей Минобороны по этому вопросу .
Скандал привел к тому, что в Раде зарегистрирован законопроект о прозрачности оборонных закупок.