Украине вернули древние мечи, которые россияне пытались ввезти в США

На территории Посольства Украины в США прошла официальная церемония возвращения Украине культурных и исторических ценностей. Они были задержаны в сентябре прошлого года таможенно-пограничной службой США при попытке незаконного ввоза из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства культуры и информационной политики Украины.

Среди возвращенных артефактов есть следующие объекты:

мечи-акинаки скифской культуры VI-V вв. до н.э.;

кремневый шлифованный топор датирован III тысячелетием до н.э.;

половецкие сабли времен древнерусского государства XI-XII вв.

"Мы вернем все, что украла у нас Россия - территории, людей, предметы искусства и культурное наследие. Начинаем уже сейчас. Спасибо правоохранительным органам США и Украины, послу Украины в США Оксане Маркаровой и всем причастным, совершившим такую операцию", - заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В дальнейшем будет решаться вопрос транспортировки на территорию Украины спасенных ценностей.