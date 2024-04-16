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В Украине нужно создать нормальную систему формирования цены на газовом рынке, - НКЦБФР

Вторник 16 апреля 2024 22:19
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В Украине нужно создать нормальную систему формирования цены на газовом рынке, - НКЦБФР Фото: в Украине нужно создать нормальную систему формирования цены на газовом рынке (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

На украинском рынке природного газа должна быть создана нормальная и справедливая система формирования цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Арсена Ильина.

По его словам, фактически Украина уже должна иметь собственный рынок природного газа, учитывая те наработки, которые уже были. Однако постоянно существовали разные интересы, мешавшие полноценной работе рынка.

"Я думаю, что учитывая все случившееся по состоянию на данный момент, это подталкивает нас к тому, что нужно создать нормальную и справедливую систему формирования цены и перехода собственности и поставки товара", - сказал Ильин.

Член НКЦБФР добавил, что это может быть система, которая будет временно кому-то невыгодна, но фактически она будет выгодна всем либо сейчас, либо в дальнейшем.

Ранее президент Ассоциации "Недропользователи Украины" Роман Сторожев заявлял, что в Украине необходимо создать условия для реализации природного газа по лучшей цене, когда есть избыточные объемы ресурса.

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