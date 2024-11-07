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Украине нужно воспользоваться реальным интересом США к достройке блоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС, - эксперт

Фото: Украине нужно воспользоваться реальным интересом США к достройке блоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС
Автор: Александр Мороз

Правительству Украины нужно воспользоваться предметным интересом США к проекту завершения строительства двух атомных блоков №3 и 4 на Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Бориса Кушнирука в Facebook.

"Для США это, с одной стороны – коммерческий интерес американского бизнеса. Westinghouse будет вовлечен в процесс строительства. Уверен, что это будет поддерживать и новоизбранный президент США Трамп", – отметил эксперт.

По его словам, проект достройки Хмельницкой АЭС должен стать классической историей win-win для Украины и западных партнеров.

"Именно подобного рода проекты с привлечением американских производственных компаний сейчас нужно активно нарабатывать украинскому правительству", - отметил эксперт.

Завершение строительства двух блоков Хмельницкой АЭС даст Украине дополнительно 2,2 ГВт атомной энергии, что критически важно для стабильного энергообеспечения.

Эксперт отмечает, что проект по достройке 3 и 4 блоков Хмельницкой АЭС может привлечь финансирование как со стороны США, так и европейских фондов, направленных на поддержку энергетической независимости Украины и ее восстановление.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещает поддержку и помощь Украине в реализации проекта достройки двух энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

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