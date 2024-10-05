RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украине нужно гарантировать мир без торговли территориями, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность можно и нужно исключительно на основе международного права. Это должно быть без какой-либо торговли территориями.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Президент отметил, что на днях будет обсуждено пополнение военных пунктов плана победы Украины, что может быстро усилить украинские позиции. По словам Зеленского, у мира есть ресурс усиления, который позволит двигаться по Формуле мира.

"На днях будут политические консультации между нашими командами: члены правительства, дипломаты. Будут говорить также военные по наполнению военных пунктов Плана победы. Это то, что может довольно быстро усилить Украину, украинские позиции - наш фронт прежде всего. И все, что указано в Плане, абсолютно реально для наших партнеро. У мира есть этот ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по Формуле мира", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что гарантировать Украине мир и безопасность можно только согласно международному праву, как указано в Формуле мира.

"Именно в этом наша цель, наша задача - гарантировать Украине надежный мир и длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями. Именно так, как предусмотрено Формулой мира. Украине нужен мир - настоящий, справедливый - гарантированная защита от войны", - сказал президент.

Глава государства добавил, что это возможно только на сильных позициях и только тогда, когда народ Украины и партнеры украинского государства действительно объединены.

"Благодарю всех, кто нам помогает и кто готов так же, как и мы, сделать следующую неделю во многом исторической", - резюмировал Зеленский.

 

Также в этом же обращении президент рассказал, что сейчас Украина показывает прекрасные результаты. Это связано с тем, что сейчас военные имеют достаточно оружия и дальнобойности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине