Украине нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина, - Зеленский

Зеленский отметил, что Украина много лет назад отдала весь свой ядерный арсенал, рассчитывая на вступление в НАТО.

"Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны были обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и с Трампом. Вот почему я сказал, что не могу понять, где справедливость в отношении Украины", - заявил президент.

Он подчеркнул, что Украина отдала оружие, но не получила обещанной безопасности.

"Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. И можете ли вы, я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой "зонтик безопасности" или что-то подобное, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать. Поэтому это мои аргументы", - добавил Зеленский.

Президент также четко заявил, что Украина не просит возвращения ядерного оружия, но нуждается во вступлении в НАТО, чтобы иметь возможность защититься от агрессии России.

"Мы отдали, но ничего не получили взамен. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодня у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", - подытожил Зеленский.