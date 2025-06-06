Украине нужна новая система сертификации исполнителей стройработ, - Шуляк

Кроме дальнейшей цифровизации сферы градостроительства и автоматизации системы выдачи разрешений, для минимизации коррупционных рисков и для большей прозрачности. В Украине нужно пересмотреть процедуры по сертификации ответственных исполнителей строительных работ и образовательных возможностей для них.

В этом убеждена глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, пишет РБК-Украина .

В частности, речь идет как о введении цифровых экзаменов и лишения сертификатов в случае нарушений, так и об устранении образовательных монополий, которые много лет доминируют на рынке.

По ее словам, сегодняшняя ситуация свидетельствует о критическом дефиците сертифицированных специалистов, способных отвечать за реализацию строительных объектов. Например, в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССБ) насчитывается лишь 375 аттестованных инженеров-консультантов. Из них 60 имеют сертификат высшей категории сложности, и только 43 - имеют действующий сертификат.

Похожая ситуация и с инженерами технического надзора. В системе зарегистрировано 17359 аттестованных специалистов, но только 1683 имеют сертификат высшей категории сложности, и из них 1521 сертификат является действующим.

"На весь рынок, на объекты, которые строятся с участием международных партнеров, на те, которые реализуют общины, на объекты государственного уровня - банально не хватает людей", - пояснила Шуляк.

Парламентарий подчеркнула: чтобы изменить ситуацию, нужно "добавить воздуха" - сделать доступ к профессии более открытым и честным. Один из ключевых инструментов для этого - внедрение цифровых экзаменов.

"Сегодня человеку нужно идти в одну конкретную организацию, которая имеет монополию. И не к абстрактной организации - а к конкретным людям. И просить, чтобы поставили хорошую оценку. Мы предлагаем другой подход - открытые цифровые экзамены, которые нельзя подделать. Это легко реализуется через "Дію" или другие электронные сервисы", - пояснила она.

Еще одна важная проблема - образовательная монополия в системе повышения квалификации. Шуляк привела пример, когда годами курсы вели члены одной семьи.

"Я еще помню те времена, когда в одной организации курсы читали муж, жена и дочь. Так точно не должно быть", - отметила она.

По ее мнению, повышение квалификации должны обеспечивать украинские вузы, которые работают в области строительства. Ответственные исполнители работ должны иметь доступ к как можно большему количеству курсов для того, чтобы выбирать те, которые они считают для себя лучшими.

"Это, собственно, уничтожение образовательной монополии в этой области - привлечение максимального количества высших учебных заведений к образовательному процессу (повышение квалификации). На сегодня наши вузы, которые работают в этой сфере, они точно могут быть той площадкой, которая может предоставлять соответствующую квалификацию. В свое время, так сделали для архитекторов и это сработало", - отметила Шуляк.

Третий важный блок - ответственность сертифицированных исполнителей строительных работ, то есть создание прозрачной системы лишения сертификатов. Шуляк отметила: за последние 30 лет государство не лишило ни одного сертифицированного архитектора, инженера-проектировщика или технического надзирателя права на профессию - даже в случаях серьезных нарушений.

"Мы видим на Подоле дома-монстры, видим искажение городского пространства, строительство с нарушениями. Но ни один человек, который имел сертификат и был причастен к нарушению, не понес ответственность", - отметила она.

Шуляк подчеркнула, что нужно создать прозрачную систему лишения сертификатов, в частности с использованием цифровых инструментов. Эта задача, по ее мнению, должна стать общей ответственностью парламента, правительства и антикоррупционных органов, в частности НАПК.

"Это вызов - сформировать не только законодательство, а всю систему, которая будет предотвращать злоупотребления. Тогда мы не будем иметь лицо городов, искаженное безнаказанностью", - резюмировала Шуляк.