Украине нужна новая Генеральная схема планирования территорий, - Шуляк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, предыдущая Генеральная схема была утверждена в 2001 году и совершенно не учитывает произошедшие в стране изменения за этот период.

В то же время такая схема - основа градостроительной документации, которая определяет концептуальные основы планирования и использования территории страны. Она крайне необходима для процессов восстановления Украины после последствий российской вооруженной агрессии, поэтому сейчас вопрос ее создания особенно актуален.

Шуляк объяснила, что реализация Генеральной схемы в старой редакции была рассчитана на два этапа: 2001-2010 и 2011-2020 годы. Поэтому из-за того, что с момента ее создания изменилась экономика страны, появились новые перспективные сферы, стали иными потребности людей и особое значение приобрели процессы евроинтеграции, пользоваться схемой, срок действия которой истек в 2020 году, максимально нецелесообразно.

"Генеральная схема 2001 года - первый опыт создания такого документа в нашей стране. Конечно, теперь у нас больше опыта и понимания необходимых изменений. К тому же, генеральная схема 2001 года была предусмотрена для использования исключительно на бумажных носителях, поэтому ею почти никто не пользуется. А это для нас еще один аргумент в пользу того, что все важные документы и процессы, касающиеся строительства и планирования, должны быть максимально оцифрованными", - пояснила Шуляк.

Парламентарий также подчеркнула, что дискуссии относительно создания генеральной схемы планирования территорий Украины в парламентском комитете продолжаются, однако уже есть определенные наработки. Учитывая процессы восстановления Украины, для создания новой схемы необходима актуальная информация о текущем положении дел на местах, реальные вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются общины и государство в процессе восстановления, стратегии развития и т.д.

Такую информацию можно получить посредством Геоинформационной системы восстановления и развития регионов (ГИС), которую вскоре запустят в тестовом режиме, пояснила Шуляк.

По ее словам, сейчас в комитете продолжается работа над созданием новой законодательной рамки эффективного восстановления – законопроекта "Об основных принципах восстановления", который планируют презентовать в апреле этого года. В нем, в частности, предусмотрена новая архитектура планировочных документов, чтобы согласовать стратегическое планирование с пространственным.

Кроме этого, в законопроекте будут детализированы формы восстановления, их реализация по принципу "Строй лучше, чем было", восстановление по принципам зеленой, инклюзивной и цифровой экономики, прозрачность и подотчетность всех процессов восстановления.

"Также предусмотрены мониторинг проектов, финансируемых из госбюджета, на основе цифровой системы DREAM и разработка программ комплексного восстановления общин, которые ОМС при участии общественности будут составлять самостоятельно. Первый успешный опыт разработки такой программы у нас уже - недавно ее презентовала Киевщина", - резюмировала Шуляк.