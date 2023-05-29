Украине нужна демилитаризованная зона в 100-120 км вглубь России, - Подоляк

Ключевой темой послевоенного устройства Украины должно стать введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей России. Это необходимо во избежание повторения агрессии в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательно будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик", - написал Подоляк.

По его словам, установление таких предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем должно стать ключевой темой послевоенного устройства.

Подоляк добавил, что, вероятно, на первом этапе в демилитаризованной зоне будет действовать международный контрольный контингент.