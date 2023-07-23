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Украине нужен полноценный воздушный щит, чтобы победить ракетный террор РФ, - Зеленский

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Воскресенье 23 июля 2023 16:55
Украине нужен полноценный воздушный щит, чтобы победить ракетный террор РФ, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украине нужен полноценный воздушный щит - только так можно победить российский ракетный террор.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

"Мы уже показали, что можем сбивать даже те российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались. Благодаря помощи партнеров и предоставленным Украине системам ПВО наши защитники неба спасли тысячи жизней", - заявил он.

Зеленский добавил, что для защиты всей территории Украины - городов и общин - нужно больше систем противовоздушной обороны.

"Мир не должен привыкнуть к российскому террору - нужно победить террор. И это возможно!" - отметил президент.

Ночные обстрелы Одессы

После выхода из "зерновой сделки" Россия в течение последних нескольких дней терроризирует юг Украины ночными обстрелами.

Однако в ночь на 23 июля российские оккупанты совершили очередную комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

В результате обстрелов погиб один человек, еще 22 - получили ранения.

Также во время этой атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор. Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

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