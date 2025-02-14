В Украине потеплеет. Синоптики дали прогноз на сегодня

Сегодня, 14 февраля, в Украине потеплеет. Вероятен снег, местами с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"В ближайшие сутки синоптическая ситуация будет меняться: холодный воздух начнет отступать в восточном направлении, а в Украину переместится более теплая воздушная масса из Западной Европы, поэтому в большинстве областей температура повысится, особенно ночью", - рассказали синоптики.

К тому же, атмосферный фронт обусловит в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой снег, на западе с дождем.

"Облачно. В западных областях небольшой снег с дождем; температура днем 0-5° тепла. На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем небольшой снег и мокрый снег; температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла", - отметили в "Укргидрометцентре".

На дорогах западных, местами северных, Винницкой и Черкасской областей гололедица. Ветер юго-западный, днем на западе страны северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киеве и области

Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве днем 0-2° тепла.



Погода в Украине 14 февраля (facebook.com/UkrHMC)