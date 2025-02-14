В Украине потеплеет. Синоптики дали прогноз на сегодня
Сегодня, 14 февраля, в Украине потеплеет. Вероятен снег, местами с дождем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"В ближайшие сутки синоптическая ситуация будет меняться: холодный воздух начнет отступать в восточном направлении, а в Украину переместится более теплая воздушная масса из Западной Европы, поэтому в большинстве областей температура повысится, особенно ночью", - рассказали синоптики.
К тому же, атмосферный фронт обусловит в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой снег, на западе с дождем.
"Облачно. В западных областях небольшой снег с дождем; температура днем 0-5° тепла. На остальной территории без осадков, лишь в северных, Винницкой и Черкасской областях днем небольшой снег и мокрый снег; температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла", - отметили в "Укргидрометцентре".
На дорогах западных, местами северных, Винницкой и Черкасской областей гололедица. Ветер юго-западный, днем на западе страны северо-западный, 7-12 м/с.
Погода в Киеве и области
Облачно. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве днем 0-2° тепла.
Погода в Украине 14 февраля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в первую декаду февраля 2025 года
В первые дни февраля, как и в предыдущий период, удерживалась чрезвычайно теплая для зимы погода. В дальнейшем на территорию страны распространились холодные воздушные массы с севера Европы, которые обусловили постепенное снижение средних суточных температур воздуха до показателей ниже нормы.
За счет таких колебаний уровень средней декадной температуры почти на всей территории страны оказался близким и несколько выше нормы.
В течение декады на большинстве территории страны продолжался дефицит осадков. Только в начале декады в большинстве областей наблюдались небольшие, местами умеренные, осадки в виде дождя и мокрого снега.
В общей сложности в феврале 2025 года в Украине средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.
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